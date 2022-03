Forme nominali del verbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forme nominali del verbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTICIPI

Significato/Curiosita : Forme nominali del verbo

Qualità o un modo di essere tramite l'uso del verbo essere. in italiano il predicato nominale si forma con: il verbo essere (che non indica stare, trovarsi...

Due participi di significato diverso: provvisto (=fornito) e provveduto (=che ha provveduto). analogamente il verbo riflettere ha due participi di significato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

