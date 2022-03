Dura in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UR

Significato/Curiosita : Dura in centro

Comune della guinea, vedi doura (guinea). dura europos è un'antica città della mesopotamia, situata oggi in siria (in prossimità del villaggio di salhiyah)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ur. ur (lingua sumera: urim, scrittura cuneiforme: urim2ki o urim5ki; arabo: )... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

