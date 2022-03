E detto anche cicogna gozzuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E detto anche cicogna gozzuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MARABÙ

Significato/Curiosita : E detto anche cicogna gozzuta

marabù – uccelli del genere leptoptilos della famiglia ciconiidae, distinti nelle seguenti specie: marabù della sonda – leptoptilos javanicus marabù maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con detto; anche; cicogna; gozzuta; Il vento detto anche Fohn; Così e detto il José allenatore; L Ernesto detto Che; Un tempo era detto anche CEE; In Svizzera c è anche quello dei Grigioni; Si possono versare anche per la gioia; Il vento detto anche Fohn; A volte si hanno vicini anche quelli lontani; Un uccello come la cicogna ; Con la tiroide ingrossata... come una cicogna ; Una cicogna con il gozzo; Cerca nelle Definizioni