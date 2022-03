Curato... dal contadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curato... dal contadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLTIVATO

Significato/Curiosita : Curato... dal contadino

Frazione ma non comprendente la stessa, vedi osteria del curato (zona di roma). osteria del curato è una frazione di roma capitale, situata in zona z. xviii...

Sua polpetta di manzo coltivata. nel marzo 2017 ha presentato le offerte di pollo e l'anatra all'arancia, il primo pollame coltivato mostrato al pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

