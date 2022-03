La città indiana che ricorda Madre Teresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città indiana che ricorda Madre Teresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALCUTTA

Significato/Curiosita : La citta indiana che ricorda madre teresa

Nobel per la pace 1979 madre teresa di calcutta, nata anjezë gonxhe bojaxhiu [a'z 'gn bja'diu], per la chiesa cattolica santa teresa di calcutta...

Stai cercando altri significati, vedi calcutta (disambigua). calcutta (afi: /kal'kutta/; in inglese: calcutta, ufficialmente in inglese kolkata; dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

