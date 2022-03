Avverbio di tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avverbio di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTANTO

Significato/Curiosita : Avverbio di tempo

Citazioni di o su avverbio wikizionario contiene il lemma di dizionario «avverbio» (en) avverbio, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

Pioggia, decidono di ripararsi dentro una stazione della metropolitana e intanto cercare di avanzare lungo il sottosuolo. il gruppo di eugene viene portato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con avverbio; tempo; avverbio per rimandare; Un avverbio di luogo... elevato; avverbio di comparazione; Ha un suo... avverbio ; Può precedere frattempo ; Fabio Che tempo che fa; Non fanno perdere tempo ai tennisti; Non lontano nel tempo ; Cerca nelle Definizioni