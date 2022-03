Arde per pochissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arde per pochissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERINO

Significato/Curiosita : Arde per pochissimo

Il fiammifero (o cerino) è uno stelo o bastoncino di legno, cotone o carta di cui una estremità, chiamata capocchia, è ricoperta di una sostanza infiammabile...

Il fiammifero (o cerino) è uno stelo o bastoncino di legno, cotone o carta di cui una estremità, chiamata capocchia, è ricoperta di una sostanza infiammabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

