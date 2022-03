Si abbrevia con NO - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbrevia con NO. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NORD OVEST

Significato/Curiosita : Si abbrevia con no

La fosfatidilserina (abbrev. 'fs', 'ptd-l-ser' o 'ps' ) è un fosfolipide e un importante componente della membrana plasmatica, che svolge un ruolo chiave...

Disambiguazione – "nord-est", "nord-ovest", "sud-est", "sud-ovest" puntano qui. se stai cercando altri significati, vedi nord-est (disambigua), nord-ovest (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

