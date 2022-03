Utensile a più tagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utensile a più tagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRESA

Significato/Curiosita : Utensile a piu tagli

Altri significati, vedi fresa (disambigua). la fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti metalliche o di altri...

Disambiguazione – "fresa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fresa (disambigua). la fresatrice è una macchina utensile usata per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con utensile; tagli; utensile per lavorare metalli; Un utensile da cucina a lama curva; utensile con dentini; Un utensile del fabbro; La tagli a più piccola; Piatti di carne tagli ata a cubetti e verdure; Ha un tagli o in testa; Si usano per tagli are arbusti; Cerca nelle Definizioni