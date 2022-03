Una caffettiera da casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una caffettiera da casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOKA

Significato/Curiosita : Una caffettiera da casa

Più o meno fine. vengono usate caffettiere diverse, che sono quasi sempre dotate di filtro. molto diffusa è la caffettiera a stantuffo o coffee plunger...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moka (disambigua). la moka è una caffettiera (o macchina per il caffè) ideata da alfonso bialetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

