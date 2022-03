Dà la spinta iniziale per un avvio favorevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà la spinta iniziale per un avvio favorevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : TRAMPOLINO DI LANCIO

Significato/Curiosita : Da la spinta iniziale per un avvio favorevole

Fino all'avvio della campagna di francia nel maggio 1940: il bombardamento di rotterdam da parte dei tedeschi il 14 maggio fu dovuto più che altro a un errore...

Hanno un trampolino di 13°, mentre le portaerei britanniche classe queen elizabeth sono invece dotate di trampolini di lancio inclinati di 12° 5'. per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

