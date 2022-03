Ci sono quelli a lenti bifocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli a lenti bifocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli a lenti bifocali

Appassionato di meteorologia e anatomia. inventò il parafulmine, le lenti bifocali, l'armonica a bicchieri e un modello di stufa-caminetto noto nel mondo anglosassone...

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sono; quelli; lenti; bifocali; sono tutte fandonie belle e buone; Più sono e in meno si è; sono tutti nati a Rovigo; Tessono fragili tele; Ci sono quelli mefistofelici; quelli nobili sono rari; Sono ottimi quelli di Franciacorta; quelli spirituali si fanno in meditazione; Alzano volenti eri il gomito; Pigri, indolenti ; Lo specialista in lenti corneali; lenti e costanti stillicidi; Ci sono quelli bifocali ; Cerca nelle Definizioni