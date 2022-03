Il siluro lo provoca nello scafo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il siluro lo provoca nello scafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SQUARCIO

Significato/Curiosita : Il siluro lo provoca nello scafo

Dallo sviluppo di sistemi d'arma (come il siluro ed i missili a cambiamento d'ambiente) e di sensori (soprattutto il sonar) sempre più efficienti. nel linguaggio...

Impattò contro un elemento dell'infrastruttura ferroviaria, che aprì uno squarcio causando una fuoriuscita del gpl, che essendo più denso dell'aria si accumulò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con siluro; provoca; nello; scafo; Nel mitra e nel siluro ; Hanno il nocciolo a siluro ; Un siluro nelle piste ghiacciate; La lascia il siluro ; provoca incendi non voluti; provoca to dal vento; Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma; La provoca no le barzellette; nello stesso posto in cui ci si trova; La radice simile al ravanello , ma di colore bianco; Giocano nello sferisterio; Vi si infila l anello ; Gira a poppa nel motoscafo ; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina; Lamina che garantisce la tenuta stagna d uno scafo ; Hanno uno scafo centrale e due laterali; Cerca nelle Definizioni