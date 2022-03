Sgombrare una zona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgombrare una zona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sgombrare una zona

Offensiva di rommel in marzo colse impreparati i britannici, costretti a sgombrare in fretta e furia la cirenaica e a ripiegare oltre la frontiera con l'egitto;...

Conquistata dalla wehrmacht tedesca, ma i dirigenti sovietici erano riusciti ad evacuare in tempo le fabbriche più importanti, tra cui la chpz, che venne trasferita...