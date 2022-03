Servono per uno spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per uno spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PANINI

Significato/Curiosita : Servono per uno spuntino

Cui sono esposti i prodotti in vendita. più raro è il caso di bacari che servono piatti più elaborati o che offrono un vero e proprio servizio di ristorazione...

panini comics è una divisione editoriale di panini s.p.a. specializzata in fumetti con diverse filiali internazionali. la panini è una delle case editrici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con servono; spuntino; Non servono allo struzzo; Vassoio a scompartimenti sul quale si servono ... gli hors-d oeuvre; servono per appendere; servono per leggere i messaggi in codice; spuntino per il bambino; Hot: un ottimo spuntino ; Un rapido spuntino ; spuntino sul prato; Cerca nelle Definizioni