Il secondo è sempre più alto del primo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PIANO

Ma carnera non era ancora pronto al grande passo. il giovane in quel periodo divenne sempre più alto e robusto sino a misurare, da adulto, 197 centimetri...

piano – in architettura, livello di un edificio piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria piano di calpestio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Il secondo nome di Cajkovskij; Si svolge secondo le consuetudini; secondo numero romano; secondo la leggenda fu chiuso in una botte chiodata; Lauro, comune e diffuso arbusto sempre verde; Boschetto di piante sempre verdi simili alle querce; Spinge a desiderare sempre di più; Tipo di boscaglia sempre verde... nostrana; Il più alto dei ruminanti; L ultimo è il più alto ; Pittoresca zona dell alto Adige; Un salto difficile a farsi; Shinzo , ex primo Ministro giapponese; primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Cambia nome il primo giorno; Un primo piatto di pasta all uovo;