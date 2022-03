Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SONNIFERO

Significato/Curiosita : Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce

Descritti e narrati da omero nell'iliade e nell'odissea, l'opera letteraria che lo ha come protagonista e che da lui prende il nome. il vero nome di ulisse era...

Voce principale: sostanza psicoattiva. il termine narcotico deriva dal greco ( a narko " rendere insensibile"), termine che si pensa essere stato coniato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

