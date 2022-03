Pietra color unghia per cammei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra color unghia per cammei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Pietra color unghia per cammei

colore contrastante (chiare/scure), prende il nome di onice (dal greco , ónyx, unghia, per l'aspetto traslucido). sfruttando gli strati di colore...

Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con pietra; color; unghia; cammei; Scolpì famose teste di pietra ; pietra viva; pietra preziosa iridescente; Osip poeta autore de La pietra ; Scolor ire; Cc ne sono di tutti i color i; I color ati tessuti di Giava; Un color e rosso acceso; Male... intorno a un'unghia ; Una gemma color unghia ; Fastidiosa pellicina ai lati dell'unghia ; Quello sull'unghia si fa subito e in contanti; Pietre per cammei ; Pietra per cammei ; Pietra da cammei ; Una pietra per cammei ; Cerca nelle Definizioni