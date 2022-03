Per molti è come papà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per molti è come papà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BABBO

Significato/Curiosita : Per molti e come papa

Stai cercando altri significati, vedi papa (disambigua). il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di roma, massima autorità...

babbo natale è un personaggio leggendario presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in giappone e in altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con molti; come; papà; molti fatti lasciano quello che trovano; È mèta di molti bagnanti romani; molti chiamano così i noccioli; molti la prendono a occhio; Ruvide come certe mani; Le membrane come la pleura; Poemi come La secchia rapita; Un orologio come il cartel; Scrisse papà Lebonnard; Il papà di tutti i little boys; La Leslie della pellicola papà Gambalunga; Le cocche di papà ; Cerca nelle Definizioni