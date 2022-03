La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARKOUR

Significato/Curiosita : La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale

Il parkour (/pa.'ku/) è una disciplina sportiva nata in francia a partire dalla metà degli anni 1980. consiste nell'abilità di compiere un percorso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con particolare; corsa; acrobatica; superano; muri; panchine; scale; particolare cavo navale; Per via d analisi, particolare ggiatamente; Ettore, il regista del film Una giornata particolare ; La particolare acconciatura a ciocche aggrovigliate; Così sono chiamati i partecipanti alla nostra più importante corsa ciclistica; Costruisce la corsa ; Il rumore di un auto da corsa ; Un tipo di corsa ippica; La pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica; Gli esami che si superano ... rispondendo a voce; Si superano sollevando un piede; superano la misura; Gi esami che si superano ... rispondendo a voce; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare; Dipinti sui muri ; La muri no attrice; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; Quello urbano è composto da panchine e fontane; Quello urbano comprende panchine e lampioni; Informa il telecronista sui movimenti nelle panchine ; Una strada con le panchine ; Centro Assistenza Fiscale ; I gradini delle scale portatili; scale tta di corda dei marinai; Gradini di certe scale ; Cerca nelle Definizioni