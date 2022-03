Parenti dei secoli passati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parenti dei secoli passati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Parenti dei secoli passati

Degli anni passati sono in contraddizione con altre fonti come la prima cronaca di novgorod, che afferma che egli e rjurik non fossero parenti, ma che piuttosto...

Contiene citazioni di o su gli antenati wikimedia commons contiene immagini o altri file su gli antenati (en) gli antenati, su enciclopedia britannica,...