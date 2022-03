Pancia mia... fatti __!, e giù a mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pancia mia... fatti __!, e giù a mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPANNA

Significato/Curiosita : Pancia mia... fatti __!, e giu a mangiare

Di mangiare tutto il giorno. altri animali, in particolare quelli che vengono cavalcati o guidati come animali da lavoro, sono liberi di mangiare solo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi capanna (disambigua). una capanna è una costruzione edilizia di piccole dimensioni (in genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con pancia; fatti; mangiare; Privi di cibo... in pancia ; Hanno la pancia piena; Ha la borsa nella pancia ; Si sente a pancia vuota; Alda: Crimini e misfatti tratta dal film, è con Woody Allen; Sbranati, fatti a pezzi; Lo sono i prodotti di qualità non fatti in serie; Riporta sui passi fatti ; Tavola per mangiare ; Uccelletto che si tuffa per mangiare ; Se è vuoto, c è poco da mangiare ; Buono da mangiare ;