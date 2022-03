Ottimo sugo per spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottimo sugo per spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MATRICIANA

Opaco, tagliata in spaghetti lunghi e sottili a sezione rettangolare. per poterli gustare appieno gli 'ndurcciullune vanno conditi con sugo a base di carne...

L'amatriciana (matriciana in romanesco) è un condimento per la pasta tipico della tradizione gastronomica di amatrice, cittadina in provincia di rieti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Un ottimo vino bianco del Piemonte; Veramente ottimo ; ottimo vino calabrese; È ottimo se non velenoso; sugo con carne e pomodoro; Squisito sugo di carne; Nel soffritto e nel sugo ; Località del Reatino... che ricorda un tipo di sugo ; Piccoli molluschi squisiti con gli spaghetti ; Le vongole per gli spaghetti ; I Giapponesi la usano per fare gli spaghetti ; Antenati orientali degli spaghetti ing;