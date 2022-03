Se ne occupa l OPEC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne occupa l OPEC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PETROLIO

Significato/Curiosita : Se ne occupa l opec

Nel 1968 nel kuwait, si occupa del coordinamento delle politiche energetiche dei paesi arabi che fanno parte dell'opec. l'opec nacque come risposta dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

