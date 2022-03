Non hanno problemi nello spendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non hanno problemi nello spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGIATI

Significato/Curiosita : Non hanno problemi nello spendere

La doppia spesa in economia è una truffa che consiste nello spendere lo stesso titolo valutario due o più volte. nell'economia tradizionale sono stati...

Cultura germanica, venne fondata l'accademia roveretana degli agiati. la definizione di agiati venne intesa con l'accezione di andare adagio, e la nuova associazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

