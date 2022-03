I modelli come la Cayenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I modelli come la Cayenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUV

Significato/Curiosita : I modelli come la cayenne

V8 da 4.5 litri di cilindrata, sia in versione aspirata (cayenne s) sia turbocompressa (cayenne turbo). solo successivamente è stata introdotta una versione...

Disambiguazione – "suv" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi suv (disambigua). sport utility vehicle, (in italiano veicolo di utilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

