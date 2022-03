Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Un mezzo pubblico presente in alcune grandi citta

Pianificò un sistema stradale e fondò great salt lake city. un secolo e mezzo dopo, il villaggio ha raggiunto in effetti le dimensioni di una città. nel regno...

L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. il tram è un mezzo di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

