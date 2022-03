Juan : regnava in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Juan : regnava in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARLOS

Significato/Curiosita : Juan : regnava in spagna

Precoce presso la corte di spagna, che gli fu impartita da juan martínez silíceo, futuro arcivescovo di toledo e cardinale. in un primo momento la sua educazione...

Uniti d'america carlos – città della contea di douglas (minnesota) carlos – area non incorporata della contea di allegany (maryland) carlos – forma spagnola...

