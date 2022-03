L impugna il pilota d aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impugna il pilota d aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLOCHE

Significato/Curiosita : L impugna il pilota d aereo

Offa e chiddingfold, il sottomarino hms tuna e le due navi trasporto truppe hms prince charles e prince leopold. supporto aereo era fornito da aerei hampden...

Disambiguazione – "cloche" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cloche (disambigua). in aeronautica la barra di comando, chiamata anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con impugna; pilota; aereo; Lo impugna l autista; Lo impugna va il re; Si usano impugna ndole; Si impugna per dissodare; Un pilota di gare di regolarità; Un noto Jean, ex pilota di F 1; Jean, ex-pilota di Formula; Orienta il pilota aereo; Trasvolò in aereo la Manica nel 1909; aereo da caccia russo; Un moderno velocissimo aereo da caccia; L Harbor dell attacco aereo nipponico del 1941; Cerca nelle Definizioni