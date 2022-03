Frutto estivo dalla forma molto appiattita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto estivo dalla forma molto appiattita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PESCA TABACCHIERA

Significato/Curiosita : Frutto estivo dalla forma molto appiattita

Del riccio: emisferica per i frutti laterali e schiacciata per quello centrale; i frutti vuoti, abortiti, di forma appiattita sono detti guscioni. non si...

La pesca tabacchiera detta anche platicarpa o piatta (prunus persica var. platycarpa), è una cultivar di pesca diffusa in vari continenti.

