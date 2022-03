L estate in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L estate in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETE

Significato/Curiosita : L estate in francia

Chiamava la vita in diretta estate. il programma ha avuto inizio nel 2011 come spin-off estivo de la vita in diretta. la prima edizione iniziò l'11 luglio 2011...

ete – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di genda wuha (etiopia) ete – comune dell'ungheria ete vivo – fiume delle marche (italia) ete morto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con estate; francia; Sono più lunghi d estate ; La fine dell estate ; L aspettano tutti d estate ; Profondamente detestate ; Comprende anche l Italia e la francia ; Fu l ultima regina di francia dell ancien régime; Sono ottimi quelli di francia corta; È mio in francia ; Cerca nelle Definizioni