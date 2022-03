Esaltare l operato altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esaltare l operato altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LODARE

Significato/Curiosita : Esaltare l operato altrui

Vittorio amedeo iii di savoia il 21 maggio 1793. viene assegnata per «per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli...

La più celebre trasmissione registrata negli studi italiani è invece per lodare te, condotta da chuck hall fino al 2007 insieme alla moglie nora. il 26... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con esaltare; operato; altrui; esaltare se stesso; esaltare qualcosa come fosse epico; esaltare i pregi; Lavora in sala operato ria; Le relazioni del proprio operato ; Esperti in sala operato ria; Negli ospedali c è quella operato ria; È istintivo nell altrui sta; Il recipiente che si scarica sulle spalle altrui ; Il più eccelso altrui smo; La si gioca per ridere alle spalle altrui ; Cerca nelle Definizioni