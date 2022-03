Effettuare, compiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettuare, compiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REALIZZARE

Costo opportunità è il sacrificio che un operatore economico deve compiere per effettuare una scelta economica. l'alternativa a cui si deve rinunciare quando...

Altre definizioni con effettuare; compiere; Un percorso da effettuare ; Si può effettuare sia in rete che via satellite; effettuare un deposito sul conto corrente; Codice per effettuare bonifici; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Realizzare, compiere ; compiere una strage; Cerca nelle Definizioni