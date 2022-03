Un dispositivo che raggruppa automaticamente i fogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo che raggruppa automaticamente i fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FASCICOLATORE

Il fascicolatore o sorter è un accessorio per l'ufficio che si abbina alla fotocopiatrice o alle macchine da stampa in generale. la sua funzione è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

