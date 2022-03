Devono avere buone gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devono avere buone gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARATONETI

Significato/Curiosita : Devono avere buone gambe

Entrare a far parte dello stamboek devono misurare minimo 1,59 m al garrese, avere i genitori anche loro iscritti e non avere nessun segno bianco (a proposito...

Il maratoneta (marathon man) è un film del 1976, diretto da john schlesinger e interpretato da dustin hoffman e laurence olivier, tratto dal romanzo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Un cane... dalle gambe molto corte; Lo sono granchi, aragoste e gambe ri; Fasce che proteggono la parte bassa delle gambe ; Ha le gambe di legno;