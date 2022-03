Curva verso l interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curva verso l interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONCAVA

Significato/Curiosita : Curva verso l interno

Definitivamente dismesso per consentire il collegamento con il tunnel verso la curva piscina e un'area sicura di parcheggio per gli automezzi dei tifosi...

concava se il segmento che congiunge due qualsiasi punti del suo grafico si trova al di sotto del grafico stesso. per esempio, sono funzioni concave la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con curva; verso; interno; Fanno incurva re la schiena di molti vecchi; La curva tura che caratterizza certi specchi deformanti; curva chiusa con i fuochi; Un pezzo di linea curva ; Pieno di umanità verso il prossimo; Teologo francese del IX secolo noto per un controverso scritto sull eucaristia; Un traverso ne del calcio; Il cannone sempre puntato verso il cielo; È all interno del calice; Reddito interno Lordo; Piccolo cortile interno dei palazzi; interno , viscerale; Cerca nelle Definizioni