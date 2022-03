Il cuore del server - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cuore del server. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RV

Significato/Curiosita : Il cuore del server

Un sistema server centralizzato, cuore di windows server, che si fonda sui concetti di dominio (in particolare di un dominio windows server) e di directory...

Concerto madrigalesco (rv129) o il concerto alla rustica (rv151), all'affetto generale del brano, come l'inquietudine (rv23) o l'amoroso (rv271), a una particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

