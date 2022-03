Corda per pacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corda per pacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPAGO

Significato/Curiosita : Corda per pacchi

Sue strangolandoli con una corda da pacchi e di suicidarsi impiccandosi con una gruccia. il ragazzo lascia un biglietto per i genitori con scritto "fatto...

Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con corda; pacchi; Si ricorda con Gabbana; Si chiede per accorda rsi; Si ricorda per l Arca; Matematico svizzero che ricorda una nota formula; pacchi di fogli; pacchi di cinquecento fogli di carta; Come i lupacchi otti... giallorossi; Ornano i pacchi regalo; Cerca nelle Definizioni