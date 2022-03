Il continente per i Sardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il continente per i Sardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRAFERMA

Significato/Curiosita : Il continente per i sardi

i sardi (in sardo: sardos o sardus; italiano: sardi; sassarese: sardhi; gallurese: saldi; algherese: sards) sono la popolazione nativa da cui deriva il...

Sull'immigrazione in italia

