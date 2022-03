Le consonanti di seta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ST

(in inglese ipa chart) distingue tra consonanti polmonari, collocate nella sotto-tabella principale, e consonanti non polmonari, a loro volta suddivise...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

