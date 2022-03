Le consonanti in baita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in baita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BT

Significato/Curiosita : Le consonanti in baita

(cfr. l'alessandrino mata per 'ragazza'), mellen 'giallo', tegia 'malga, baita d'alpe, cascina di maggengo', trutg 'sentiero, passaggio a piedi sui monti'...

bt italia s.p.a. è una filiale italiana di bt group, gruppo britannico di telecomunicazioni già noto con il nome di british telecom; nata nel 1995 come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Le consonanti di Fabio; Le consonanti di Tokyo; Le consonanti di Muzio; consonanti in voga; Si tolgono entrando in baita