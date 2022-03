I complici... meno comici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I complici... meno comici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PL

Significato/Curiosita : I complici... meno comici

Ma cresce nel capoluogo di provincia, dove inizia a realizzare i suoi primi sketch comici. nel 2001 si laurea in tecniche pubblicitarie a perugia. ha partecipato...

In informatica il pl/sql (procedural language/structured query language) è un linguaggio di programmazione proprietario (per database di oracle corporation)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

