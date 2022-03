I colpi di voga dei canoisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I colpi di voga dei canoisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAGAIATE

Significato/Curiosita : I colpi di voga dei canoisti

Suonatore di tamburo sulla barca dà il ritmo della coppia di canottieri anteriore ("fila di voga" o "uomini di voga"), bada con i suoi colpi ad avere una...

Olimpico della gioventù europea" estivo. si svolge a lignano la marathon sup, pagaiata di 23 km di percorso tra le isole e i fiumi intorno alla penisola. a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

