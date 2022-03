Chi le solleva, discute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le solleva, discute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OBIEZIONI

Principale: obiezione di coscienza. l'obiezione di coscienza in italia fa riferimento ad alcuni istituti giuridici volti a regolare l'esercizio dell'obiezione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con solleva; discute; solleva re... il tetto; Si solleva no per sport; Portare più su, solleva re; solleva veicoli; Si discute in tribunale; L arte di discute re per il gusto della discussione; Prevede gli argomenti di cui si discute rà; Si discute nell ateneo; Cerca nelle Definizioni