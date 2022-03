La capitale della Lituania in italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Lituania in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VILNA

Significato/Curiosita : La capitale della lituania in italiano

Il granducato di lituania (in lituano: lietuvos didžioji kunigaikštyste; in polacco: wielkie ksiestwo litewskie) fu uno stato dell'europa orientale esistito...

Polacco wilno; in tedesco wilna; in yiddish , wilne), in italiano vilna, è la capitale e la città più popolosa della lituania, capoluogo dell'omonima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con capitale; della; lituania; italiano; La capitale dei Cechi; Tra il Nebraska e I Illinois con capitale Des Moines; capitale dello Yucatán; La repubblica con capitale Erevan; La meta della gita Foggia 4694; Il Tognazzi della commedia all italiana; __ Alt, attrice ed ex modella ; Ai lati della sella; I confini della lituania ; Le tre repubbliche lituania , Lettonia ed Estonia; La sigla della lituania ; La capitale della lituania ; Lo regolamenta il codice penale italiano all art 54; Nell esercito italiano ha come distintivo tre stellette e una greca; Un formaggio tipicamente italiano ; Ippolito __: Le confessioni di un italiano ;