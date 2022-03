Anti __ = contro l invecchiamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anti __ = contro l invecchiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGE

Significato/Curiosita : Anti __ = contro l invecchiamento

In informatica, gli anti-pattern (o antipattern) sono dei design pattern, o più in generale delle procedure o modi di fare, usati durante il processo di...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo stile musicale, vedi new age (musica). new age (in italiano letteralmente "nuova era") è un'espressione generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con anti; contro; invecchiamento; Si dice portando la mano aperta davanti al naso; Canti liturgici; Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia; Il più alto dei ruminanti ; Congiurò contro Giulio Cesare; Quello contro l umanità è un odioso abominio; La Meryl del film Kramer contro Kramer; Un contro llo del fisco; invecchiamento alimentare; Malattia genetica che causa invecchiamento precoce; Lo studio dei fenomeni legati all'invecchiamento ; Locali per l'invecchiamento ; Cerca nelle Definizioni