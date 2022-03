Andrea __ __, grande pittore del Rinascimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andrea __ __, grande pittore del Rinascimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEL SARTO

Significato/Curiosita : Andrea __ __, grande pittore del rinascimento

L'arte del rinascimento si sviluppò a firenze a partire dai primi decenni del quattrocento, e da qui si diffuse nel resto d'italia e poi in europa, fino...

Andrea del sarto, pseudonimo di andrea d'agnolo di francesco di luca di paolo del migliore vannucchi (firenze, 16 luglio 1486 – firenze, 29 settembre 1530)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

