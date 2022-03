Andato in tempi medievali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andato in tempi medievali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITO

Significato/Curiosita : Andato in tempi medievali

Comunità medievali avevano un forno la cui proprietà era condivisa, in modo che il pane, alimento essenziale per tutti, fosse preparato in forma pubblica...

ito – città della prefettura di shizuoka (giappone) ito – distretto della prefettura di wakayama, in giappone indium tin oxide – ossido di indio-stagno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

