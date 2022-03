La vile attività di chi ruba in case sinistrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vile attività di chi ruba in case sinistrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SCIACALLAGGIO

Significato/Curiosita : La vile attivita di chi ruba in case sinistrate

Pieni e quattro destinati ad ospitare altro materiale in futuro. lo sciacallaggio, il disboscamento abusivo e la salvaguardia del materiale tecnologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

