Una commedia di Calderon de la Barca - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : LA VITA È SOGNO

Pedro calderón de la barca (madrid, 17 gennaio 1600 – madrid, 25 maggio 1681) è stato un drammaturgo e religioso spagnolo. è considerato l'ultima grande...

la vita è sogno (titolo originale: la vida es sueño) è un dramma filosofico-teologico in tre atti e in versi scritto nel 1635 da pedro calderón de la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

